'Benevento Città Spettacolo' apre con Mahmood

(ANSA) - BENEVENTO, 23 AGO - il concerto del cantautore Mahmood aprirà domani sera la quarantaduesima edizione del Festival "Benevento Città Spettacolo", promosso ed organizzato dall'amministrazione comunale di Benevento.

L' artista milanese, vincitore del Festival di Sanremo 2019 con il brano "Soldi", si esibirà in piazza Risorgimento, una location molto più ampia scelta dal direttore artistico Renato Giordano per agevolare i numerosi fan che giungeranno nel Sannio.

Nella stessa location si esibiranno anche Levante (27 agosto), Massimo Ranieri (28 agosto), Enzo Avitabile (29 agosto) e Gianna Nannini (30 agosto).

"Quella di quest'anno - ha detto Giordano - è un'edizione che chiude un'estate beneventana ricca di eventi seguendo il tema 'Renascenda', che rappresenta la volontà di Rinascita, sarà declinata in ogni forma d'arte, e verrà proposta in tutti gli eventi tra cui tanti concerti con i big della musica italiana".

In cartellone ci sono anche i concerti al Teatro Romano di Peppe Barra ed Eugenio Bennato. (ANSA).