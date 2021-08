Agguato a Napoli, due 18enni feriti in Rione Sanità

(ANSA) - NAPOLI, 23 AGO - Agguato la scorsa notte a Napoli, nel quartieri Sanità: feriti due 18enni incensurati.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia, intorno alle 2.40 della scorsa notte è arrivata una segnalazione di colpi d'arma da fuoco esplosi in via Arena della sanità, angolo via Sanità: sul posto la polizia con la scientifica ha effettivamente trovato 8 bossoli calibro 9x21 e tracce di sangue.

Contestualmente sono stati condotti all'ospedale Vecchio Pellegrini i due 18enni incensurati, entrambi non sono in pericolo di vita: l'uno è stato ferito alla nuca con due colpi, uno di striscio e l'altro entrato ed uscito; l'altro ragazzo è stato colpito al braccio. Da quanto riferito - la versione dovrà essere confrontata anche con la visione delle immagini delle telecamere della zona - i due sarebbero stati avvicinati da quattro persone a bordo di due scooter che avrebbero sparato contro di loro. Indagini della polizia sono in corso. (ANSA).