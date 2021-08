Napoli: Koulibaly, UNA bella vittoria, Insigne è importante

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - "E' stato bello e importante vincere questa partita e finirla con la fascia da capitano è stato molto bello. Oggi è stato importante Insigne che ha fatto gol dopo aver sbagliato il rigore". Lo ha detto Kalidou Koulibaly a Dazn al termine del successo del Napoli sul Venezia.

"Insigne - ha spiegati il difensore del Napoli - è importante per noi, vogliamo tenerlo e so che la situazione è difficile quando resta solo un anno di contratto ma lui è molto concentrato su di noi e sulla squadra e per lui è importante l'attaccamento del pubblico, oggi lo ha dimostrato, ha corso come un pazzo davanti".

Koulibaly commenta anche i primi due mesi con Spalletti: "E' stato molto bravo - ha detto - dall'inizio, non ha cambiato tutto, è arrivato e ha detto che abbiamo fatto tante cose positive e ci ha aggiunto la sua magia, ci ha aperto due, tre cose che sono state già importanti. Sta continuando il lavoro di Gattuso, dicendo che non cambiava tutto ma si continuava a crescere". (ANSA).