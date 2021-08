Estate: a Ischia al via il controesodo ma anche tanti arrivi

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 22 AGO - Domenica da bollino rosso per Ischia dove oggi è cominciato il controesodo post Ferragosto. I tre porti commerciali dell'isola verde, Ischia, Casamicciola e Forio, sono infatti stati affollati di passeggeri e veicoli diretti verso la terraferma a partire dalle 10- Ciò che ha richiesto uno spiegamento aggiuntivo da parte di forze dell'ordine, polizia municipale e Guardia Costiera.

Inevitabili di conseguenza lunghe code ed assembramenti agli imbarchi per le molte persone in attesa di salire a bordo come i ritardi sugli orari di partenza anche a causa del protrarsi delle operazioni di sbarco: sono infatti numerosi anche i turisti in arrivo in queste ore sull'isola verde da Pozzuoli o da Napoli e che continueranno ad arrivare per tutta la settimana come confermano gli hotel e le compagnie di navigazione. (ANSA).