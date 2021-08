Trasporti: Napoli; guasto, stop alla Funicolare Centrale

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Ferma la funicolare Centrale di Napoli per guasto tecnico. Lo rende noto l'Usb. Lo stop della funicolare si è verificato con la corsa delle 9.40. La sigla sindacale fa sapere che i manutentori sono già all'opera nel tentativo di riattivare la circolazione nel più breve tempo possibile. Un guasto che si aggiunge ai problemi che si stanno verificando sulle tre funicolari già da alcuni giorni. Ieri lo stop della funicolare di Chiaia perché sono andati bruciati del cavi di alimentazione mentre il giorno precedente le funicolari Centrale e Chiaia hanno effettuato solo corse dirette e Montesanto era stata chiusa alle ore 14 per improvvise assenze di personale.

"Benché se ne dica e al netto della mancanza di fiducia dimostrata dalla politica e dal management aziendale nei confronti dei dipendenti della partecipata Anm - affermano dall'Usb - senza il contributo e l'impegno quotidiano dei avoratori che si adoperano per sopperire alle tante deficienze organizzative il trasporto pubblico andrebbe sicuramente peggio". (ANSA).