Napoli: Amazon sponsor di manica per prossimi 2 anni

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Per la prima volta nella sua storia il Napoli adotterà da quest'anno uno sponsor di manica, che sarà Amazon. A partire dalla gara con il Venezia di domani sera e sino al termine della stagione 2022/2023, il logo Amazon sarà visibile sulla manica sinistra della maglia azzurra in tutte le competizioni ufficiali in programma, sia italiane sia internazionali. "E' un grande piacere per noi - spiega il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha già iniziato una collaborazione con Amazon a Los Angeles e Londra in un ambito di produzione televisiva - annunciare una partnership così prestigiosa con un marchio di eccellenza e di statura mondiale. Con Amazon abbiamo lavorato in piena sintonia sin dal primo giorno, costruendo un rapporto solido e un sodalizio imprenditoriale che può estendersi in maniera proficua e felice nel tempo mirando a obiettivi comuni".

Amazon, quale partner di e-commerce della SSC Napoli, offre già dal 2018 la possibilità a tutti i tifosi azzurri di trovare su www.amazon.it/napoli i prodotti ufficiali a marchio Napoli.

Un passo innovativo, quello compiuto due anni fa, che ha portato la SSC Napoli a essere il primo club al mondo ad aprire una vetrina ufficiale su Amazon, sbarcando inoltre su amazon.es, amazon.fr, amazon.de, amazon.co.uk, amazon.com, amazon.nl, conferendo un know how sempre più internazionale al club.

L'obiettivo per il nuovo percorso intrapreso insieme ad Amazon è quello di creare attività volte a celebrare la passione dei tifosi del Napoli presenti in tutto il mondo con il giusto connubio di innovazione e internazionalizzazione.

"Ad Amazon - conferma Maria Giulia Biguzzi, senior business manager Fans 360 di Amazon - ascoltiamo sempre i nostri clienti e ci impegniamo per offrire loro la miglior selezione e il miglior servizio possibili e sappiamo che molti di loro sono tifosi di calcio. Il Napoli è stata la prima società calcistica a prendere parte al progetto Fans 360, offrendo ai tifosi, italiani e internazionali, un modo veloce e conveniente per acquistare il merchandising ufficiale. Per questo oggi siamo entusiasti di fare un ulteriore passo in avanti nella collaborazione con il club". (ANSA).