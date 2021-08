Calcio:Salernitana,300 tifosi incitano squadra alla stazione

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Circa 300 tifosi della Salernitana, intorno alle 14, hanno atteso alla stazione ferroviaria di Salerno l'arrivo del bus con a bordo la squadra granata. Con cori, fumogeni e bandiere i sostenitori del cavalluccio marino hanno voluto incoraggiare i propri beniamini in vista della partita di domani contro il Bologna che segnerà il ritorno in serie A dopo 23 anni.

I calciatori, scortati dal servizio d'ordine, una volta scesi dal pullman hanno subito guadagnato l'ingresso della stazione. Il tecnico Fabrizio Castori ed il team manager Salvatore Avallone, poco dopo, sono tornati all'esterno per salutare e ringraziare i sostenitori. Gli ultras non saranno presenti allo stadio Dall'Ara per scelta: "le attuali norme e le modalità di accesso agli stadi - hanno spiegato in una nota - non permettono la nostra presenza nel modo che vorremmo". A Bologna, però, ci saranno comunque un migliaio di sostenitori salernitani. Segno di un entusiasmo che cresce di ora in ora.

Non a caso i biglietti per assistere a Salernitana-Roma in programma domenica prossima sono terminati in meno di un giorno.

(ANSA).