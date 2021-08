Calcio: Napoli; Spalletti, non ci manca niente

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - "Non mi convinceranno mai a non pretendere cose importanti dai calciatori. Poi vedremo la nostra strada e la nostra ambizione ma proveremo sempre a ottenere il massimo contro chiunque". Così Luciano Spalletti, tecnico del Napoli. "Non mi sembra ci manchi niente, conosciamo la nostra strada, mi aspetto di vedere la convinzione di cui parlo da un po', quella di sapere di essere forti. E' chiaro che se si guarda al futuro, se capita qualcosa per completare la rosa lo faremo ma i calciatori sappiano che a me non manca niente per fare il nostro percorso ed essere noi è bellissimo, si parte forte con intenzione di arrivare forte". (ANSA).