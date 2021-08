Calcio: al 'Maradona' niente bevande in bottiglie e lattine

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Nel corso delle partite si disputeranno allo stadio "Maradona" di Napoli - da tre ore prima dell'avvio fino a due dopo il termine delle gare - non sarà possibile vendere i bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale rigido . E quanto prevede, infatti, una ordinanza sindacale emanata oggi dal Comune di Napoli.

Le bevande potranno essere consumate solo in bicchieri di plastica leggera o di carta sia all'interno dello stadio nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree limitrofe.

Le trasgressioni all'ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. (ANSA).