Vaccini:in Campania superati i 7 milioni di somministrazioni

(ANSA) - NAPOLI, 20 AGO - In Campania alle ore 14 di oggi, quando, in Campania, sono stati superati i 7 milioni di somministrazioni di vaccini. E' quanto rende noto la Regione Campania.

Complessivamente al momento sono stati vaccinati con la prima dose 3.800.996 cittadini. Di questi 3.204.390 hanno completato la vaccinazione con la seconda dose.

Le somministrazioni effettuate sono state finora in totale: 7.005.386 (ANSA).