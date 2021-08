Matera 2019: film di Capossela a "Sponzfest" e "Asolo Fest"

(ANSA) - MATERA, 20 AGO - "Trenodìa" - il docufilm di Vinicio e Mariangela Capossela realizzato durante il 2019, quando Matera è stata Capitale Europea della Cultura - sarà presentato il 26 agosto allo "Sponzfest" di Calitri (Avellino) e il 29 agosto, in concorso, alla 39/a edizione dell'"Asolo Art Film Festival" di Asolo (Treviso): lo ha reso noto la fondazione Matera-Basilicata 2019.

La trenodìa è un antico pianto rituale "comune nel Sud Italia fino a pochi anni fa e dedicata non solo alla morte, ma a diverse crisi sociali: aveva funzione riparatrice e rigeneratrice della comunità". Nel 2019, Vinicio e Mariangela Capossela organizzarono, nell'intento di "attualizzare questa pratica allargandola al concetto più vasto di morte culturale", una "performance d'arte pubblica itinerante, con la partecipazione attiva degli abitanti di otto paesi e tre regioni". Il direttore della fondazione Matera- Basilicata 2019, Giovanni Oliva, ha ricordato che nella preparazione del docufilm sono state coinvolte le comunità di Isola di Capo Rizzuto, in Calabria, Calitri, Cairano e Lacedonia in Campania; Tricarico e Matera - che fu sede di un concerto di Capossela - in Basilicata. (ANSA).