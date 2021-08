Covid: sei contagiati in casa riposo di Casamicciola

(ANSA) - CASAMICCIOLA TERME (NAPOLI), 20 AGO - Sei persone sono risultate positive a Villa Joseph, casa di riposo di Casamicciola nell'isola di Ischia. Tre sono ospiti e tre invece dipendenti della struttura, sono tutti in buona salute e sono risultati contagiati; nella giornata di domani l'Asl sottoporrà a test molecolare tutti gli anziani ed il personale della rsa.

Nei giorni scorsi un ospite di Villa Joseph ricoverato al Rizzoli per altre patologie era risultato positivo al test anti covid facendo scattare l'allarme così che dal 15 agosto si era deciso di bloccare le visite esterne ed il ritorno a casa di tutti gli ospiti.

Per Giovanbattista Castagna, sindaco di Casamicciola, la situazione è sotto controllo "Invitiamo tutti alla prudenza ed a vaccinarsi perché - spiega- i vaccini hanno contenuto le conseguenze del covid soprattutto sugli anziani" (ANSA).