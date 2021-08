Ragazzino rischia di annegare, salvato, ora è in ospedale

(ANSA) - CASERTA, 19 AGO - Un ragazzino di 12 anni ha rischiato di annegare nelle acque del mare di Mondragone (Caserta). Salvato dai bagnanti, è stato poi condotto e ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Il ragazzo era su una spiaggia libera del lungomare di Mondragone con i familiari, tutti provenienti da Marcianise.

Secondo quanto emerso, sembra che il giovanissimo si sia buttato in acqua e ad un certo punto le correnti lo abbiano trascinato a largo, facendogli bere molta acqua. Alcuni bagnanti lo hanno soccorso e riportato a riva ma le sue condizioni sono apparse gravi, per cui il piccolo è stato portato alla vicina clinica Pineta Grande di Castel Volturno e poi al Santobono. (ANSA).