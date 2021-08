Covid:in rianimazione incinta e non vaccinata,rischia pure bimbo

(ANSA) - NAPOLI, 19 AGO - Incinta e no vax va in rianimazione, grave anche il figlio. Accade a Napoli dove, come racconta Il Mattino, una giovane donna di 31 anni, affetta da Covid, e già con tre figli, al sesto mese di gravidanza, viene ricoverata il 10 agosto nel Reparto di Ostetricia e ginecologia del Policlinico della Federico II. Nè lei, nè il marito, e nemmeno le loro famiglie, spiega il giornale, sono vaccinati.

Ora sono tutti positivi, bambini inclusi.

La mamma e la sua famiglia avevano deciso volontariamente di soprassedere alla vaccinazione più preoccupati di eventuali reazioni alla somministrazione del farmaco che del contagio.

Con l'aggravarsi delle condizioni i medici hanno deciso di operare: parto cesareo per salvare il bambino. Il piccolo è nato 'grave prematuro'. i pediatri che lo hanno preso in cura non si sbilanciano, ma il piccolo ha serie difficoltà respiratorie e di alimentazione. "Un'epoca gestazionale così precoce - spiegano i sanitari - può causare esiti neonatali molto gravi. C'è un alto rischio di mortalità e disabilità a breve e a lungo termine".

La donna, dopo l'intervento chirurgico, è tornata in rianimazione. (ANSA).