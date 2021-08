Conte, a Salerno candidata giusta per interpretare progetto

(ANSA) - SALERNO, 19 AGO - "Con il Pd noi abbiamo un dialogo privilegiato e anche con Liberi e Uguali perché abbiamo lavorato anche a livello nazionale e, in particolare con il Conte due.

Quindi abbiamo un'area ampia di centrosinistra che ci consente di sperimentare soluzioni". Lo ha detto a Salerno il presidente del M5s, Giuseppe Conte parlando delle alleanze in vista delle elezioni amministrative. "In alcune competizioni territoriali questo dialogo ha dato dei frutti - ha aggiunto - In altre invece come qui a Salerno c'è una proposta che vede il Movimento con una serie di liste civiche e con una candidata che io credo abbia tutte le qualità per far bene e interpretare questo progetto".

Riguardo la scelta fatta dalla 'base' di allestire un progetto alternativo rispetto ai parlamentari, Conte ha spiegato: "Dovunque giro nel Movimento 5 Stelle, la 'base' è tutta entusiasta di questo nuovo corso, una nota dissenziente ci sta in un sistema democratico". (ANSA).