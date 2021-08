Camorra: latitante arrestato dai carabinieri al ristorante

(ANSA) - NAPOLI, 19 AGO - Un latitante è stato arrestato dai carabinieri in un ristorante di Varcaturo, nel territorio di Giugliano (Napoli), dove stava festeggiando il compleanno del cognato. Giuseppe Vacca, 58 anni, residente a Napoli, nel quartiere Scampia, è ritenuto affiliato al clan Licciardi, componente della cosiddetta "Alleanza di Secondigliano".

L' uomo era ricercato sulla base di un' ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip sul richiesta della DDA di Napoli per concorso in tentativo di estorsione aggravata dal metodo mafioso, insieme al 37 enne Diego Foria, arrestato il 28 marzo, ed era sfuggito alla cattura . Vacca è stato trasferito nel carcere di Secondigliano. (ANSA).