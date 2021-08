Napoli-Venezia: tifosi, biglietti? mission impossible

(ANSA) - NAPOLI, 18 AGO - Domenica 22 agosto il Napoli potrà giocare. dopo un' anno e mezzo circa, nel suo stadio con una quota di pubblico al 50% della capienza, ma acquistare un biglietto per la gara (h. 20.45) è un' impresa in questi giorni di agosto.

Lo dice un gruppo di tifosi napoletani della zona centro in una lettera, che contiene anche un appello alla SSCN.

"Il lungo elenco di punti vendita che appare sul sito del Calcio Napoli - scrivono i tifosi - non corrisponde alla realtà. La ricerca di un punto vendita fornito dei tagliandi è estenuante.

L' elenco andrebbe rivisto ed aggiornato".

Nella zona centro, in Galleria Umberto I, sono indicati due punti vendita, ma uno è chiuso per ferie fino al 22 agosto; l' altro - uno store di elettronica - informa che "è stata avviata ora la procedura di abilitazione per la vendita, ma ci vorrà almeno un mese".

Nella "City", in via del Carretto, un centro scommesse espone lo stemma del SSCN con la scritta "vendita biglietti". ma si scopre che i biglietti del Napoli non li vende più da due anni.

"Certo - scrivono i tifosi - si potrebbero acquistare i biglietti on-line, ma la procedura è lenta e farraginosa, ed il pagamento è possibile solo con alcune carte di credito. Ma perchè non ci possono essere , in zona centro come in periferie, delle rivendite autorizzate realmente attive ? e perchè il Calcio Napoli non deve pubblicare un elenco aggiornato? Così, andare a vedere Napoli-Venezia diventa una 'mission impossible' (ANSA).