'Forza Lupi', selfie di De Luca con giovani irpini a Maratea

(ANSA) - NAPOLI, 18 AGO - Disponibile e sorridente, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, non si sottrae al selfie in una pizzeria di Maratea (Potenza). A chiederglielo, tre universitari avellinesi, Benedetto, Giuseppe e Luca, vaccinati con green pass, in vacanza sul litorale lucano, che si sono ritrovati vicini di tavolo del governatore. De Luca non ha opposto "resistenza" alla richiesta. Ha chiesto di dove fossero e dopo averli salutati con "Forza Lupi" si è messo in posa.

