Comunali: Napoli; Conte,Manfredi può vincere in modo sonoro

(ANSA) - SALERNO, 18 AGO - "Gaetano Manfredi è un ottimo candidato, sapete come sono legato a lui. È stato mio ministro, ne conoscevo già le qualità personali e professionali. Ne ho apprezzato anche le qualità politiche. Credo che abbia tutte le carte in regola per vincere in modo sonoro, speriamo che sia al primo turno". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte a margine di un'iniziativa a Ravello (Salerno), parlando delle elezioni amministrative di Napoli. (ANSA).