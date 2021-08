Castel Volturno: non è disperso il 25 enne

(ANSA) - CASERTA, 18 AGO - È di un morto e due feriti il bilancio definitivo di quanto accaduto ieri nelle acque del mare di Castel Volturno (Caserta), dove un 62enne di Cardito (Napoli) ha perso la vita dopo essere annegato a causa del mare molto mosso.

Altri due bagnanti sono stati salvati e ricoverati alla clinica "Pineta Grande".

Per parecchie ore, Guardia Costiera di Castel Volturno e Vigili del Fuoco di Caserta hanno cercato con mezzi navali, sommozzatori e un elicottero, un disperso - che, secondo molti bagnanti della spiaggia libera di Pinetamare, avrebbe dovuto essere un 25 enne nipote del 62enne deceduto - ma con il passare delle ore si è capito che la segnalazione era errata, frutto forse dell'enorme confusione che si è generata sulla spiaggia libera.

Solo dopo alcune ore, quando è giunto un amico del 62 enne, è stato chiarito che non c'era alcun nipote. Inoltre uno dei due feriti, sentito dalla Guardia Costiera, ha ammesso che un altro ragazzo era stato soccorso e aveva fatto ritorno in spiaggia.

Così l'intervento di soccorso è stato chiuso. (ANSA).