Lectio magistralis sulla modernità di San Francesco

(ANSA) - NAPOLI, 17 AGO - La modernità di San Francesco è il titolo della lectio magistralis di Padre Enzo Fortunato che si svolgerà il 18 agosto nel duomo di Scala (Sa) sulla costiera amalfitana. Un appuntamento dedicato alle migliaia di persone che quotidianamente seguono il francescano e soprattutto guardano al Santo di Assisi come faro nel mare della vita.

Padre Enzo Fortunato negli ultimi vent'anni si è concentrato nella riscoperta e nella divulgazione del francescanesimo e, con la sua lectio cercherà di comprendere l'attualità e la modernità di quelle parole di ottocento anni fa. "San Francesco, amato da credenti e non, da gente semplice e da intellettuali di ogni tempo, attrae oggi più che mai.." La lectio, che risponderà anche ad alcune domande - ha ragione chi dice che Steve Jobs, come le moderne organizzazioni di marketing e comunicazioni, abbiano attinto dagli ordini mendicanti del medioevo? - sarà trasmessa anche sulla pagina Facebook di padre Enzo Fortunato e da Ansa.it (ANSA).