Incendi: sindaco del Casertano denuncia omissione soccorsi

(ANSA) - CASERTA, 17 AGO - Non minaccia più le case, ma non è ancora spento il rogo boschivo che due giorni fa ha costretto il sindaco del comune di Rocchetta e Croce, piccolo centro incastonato tra i rilievi montuosi dell'Alto-Casertano, a disporre l'evacuazione dei residenti del centro storico, minacciato da fiamme alte.

"Le famiglie sono rientrate nelle loro case - dice il sindaco Salvatore Geremia - anche se ci sono ancora mezzi aerei in azione per spegnere dei focolai. Il rogo di Ferragosto ha distrutto ettari ed ettari di bosco sul Monte Maggiore, ma poteva essere evitato". si rammarica, spiegando di aver presentato oggi una denuncia ai carabinieri affinché si indaghi sulla sussistenza di "eventuali reati omissivi". " Oltre quattro ore per intervenire sono troppi" , dice Geremia, che ricorda di aver avvistato le prime fiamme domenica prima di mezzogiorno, e di "aver subito avvisato gli organi competenti per interventi da terra e da cielo".

Ma sul posto sono arrivati solo due mezzi della società regionale Sma, che hanno potuto fare poco. Nella denuncia , il sindaco se la prende in particolare con i Vigili del fuoco. "Avevamo intercettato a pochi chilometri dal rogo - racconta - un mezzo dei vigili del fuoco, che ci ha seguito ma poi è andato in avaria a pochi metri dell'incendio. L'autista, che era anche caposquadra, è così tornato indietro, invece di intervenire. Se fosse intervenuto, le fiamme non avrebbero attraversato una strada di sei metri di larghezza attaccando il Monte Maggiore".

"Alle 15 aggiunge il sindaco - ho così contattato la Prefettura di Caserta, e la situazione si è sbloccata con l'arrivo, alcune decine di minuti dopo, di mezzi aerei e di interventi da terra". (ANSA).