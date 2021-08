Bimbo di due anni muore a Benevento, indagini della PS

(ANSA) - BENEVENTO, 17 AGO - BENEVENTO, 17 AGO - La Polizia indaga sulle circostanze della morte di un bambino di due anni, ospite di una casa famiglia di Montesarchio (Benevento), è all' ospedale "Fatebenefratelli" di Benevento dove è giunto in gravissime condizioni.

A nulla è valso l'intervento dei medici. Su ordine della Procura, la salma è stata sequestrata in attesa degli accertamenti medico legali.

Il piccolo - secondo le prime notizie - avrebbe accusato un malore nella casa famiglia. Sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. (ANSA).