Vaccini:a Meta Sorrento in riva al mare con caffè e cornetto

(ANSA) - NAPOLI, 16 AGO - In costiera sorrentina un vaccino in spiaggia, a pochi passi dal mare, sorseggiando un caffè e mangiando un cornetto. L'Asl Napoli 3 Sud con la collaborazione del comune di Meta di Sorrento, ha organizzato per il prossimo venerdì 20 agosto, dalla 11:00 alle 17:00, un open-day vaccinale in riva al mare con utilizzo del vaccino Pfizer.

All'iniziativa, coordinata dal dottor Antonio Coppola, hanno aderito - riferisce la Asl - gli stabilimenti Lido Marinella, Metamare e Resegone che offriranno caffè e cornetto a tutti coloro che saranno vaccinati nel corso della giornata.

L'iniziativa è aperta a tutti coloro che non hanno ancora fatto il vaccino. Per la somministrazione non è necessario essere iscritti sulla piattaforma regionale, basta presentarsi in una delle postazioni allestiste dall'Asl presso la spiaggia.

L'esperienza dell'open day - spiegano ancora alla Asl - "è già stata sperimentata con successo la scorsa settimana in villa comunale a Castellammare di Stabia con la vaccinazione di centinaia di persone". (ANSA).