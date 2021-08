Ferragosto: oltre mille ingressi in Scavi Ercolano

(ANSA) - ERCOLANO, 15 AGO - Il Parco archeologico di Ercolano (Napoli) si conferma una delle mete prescelte dai turisti nel fine settimana di Ferragosto. Oggi sono stati 1.058 i visitatori, sabato 14 agosto 1.172 e venerdì 1.213 nella visita diurna e 270 nell'apertura serale de ' I Venerdì di Ercolano' , percorsi guidati notturni arricchiti dalle performance teatrali dei tableaux vivants incentrati sulla figura di Ercole.' 'I numeri di questi giorni sono gli stessi del pre-pandemia e confermano la graduale ripresa nella frequentazione del Parco'' commenta il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano- ''La politica di diversificazione delle modalità di comunicazione negli ultimi due anni dei nostri contenuti, ha dato i suoi risultati. Le precauzioni per la sicurezza da un lato comportano delle misure cautelari molto stringenti, ma dall'altro ci hanno dischiuso una nuova via per la fruizione che da Settembre percorreremo con la nostra comunità e tutti i numerosi affezionati al meraviglioso Parco archeologico di Ercolano''. (ANSA).