Ferragosto: Napoli, folla in strada, suk a Toledo

(ANSA) - NAPOLI, 15 AGO - Tanti gente, sopratutto turisti, in strada nel centro di Napoli nonostante il caldo molto intenso nel giorno di Ferragosto.

All' aeroporto di Capodichino in giornata atterrano 99 voli, ad un passo dai livelli dell' era pre-Covid.

Proprio l' aeroporto, con i suoi spazi angusti, ridotti ulteriormente dal cantiere della stazione del Metro' linea 1 mostra problemi da sovraffollamento. Venerdi' scorso, l' afflusso di auto private e di taxi ha creato il caos in mattinata. Poco prima delle 12.30 si è creato un ingorgo davanti all' aerostazione, con liti tra taxisti ed automobilisti. I passeggeri in arrivo hanno cercato di raggiungere i taxi inoltrandosi nell' ingorgo, tra le urla e le proteste dei tassisti .

Oggi in via Toledo sono comparsi puntualmente gli ambulanti del falso, padroni assoluti della strada, tra borse contraffatte, occhiali da sole e cover cinesi. Nonostante il passaggio di un' auto della Polizia Municipale a bassa velocità. poco dopo le 16, non si sono mossi. (ANSA).