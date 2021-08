Abbandona due cuccioli di cane, telecamere riprendono tutto

(ANSA) - AVELLINO, 14 AGO - Prima ha buttato alcune buste d'immondizia in un parcheggio di un centro commerciale, poi ha preso i due cuccioli di cane che aveva in auto e li ha adagiati vicino al cassonetto dei rifiuti. Si è, quindi, rimesso alla guida e si è allontanato, rincorso per qualche metro dai cagnolini. Ma un passante ha visto tutto, ha chiamato i carabinieri della stazione forestale di Lioni (Avellino) che grazie alle telecamere hanno incastrato l'uomo e lo hanno denunciato. Si tratta di un 62enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine: per lui l'accusa di abbandono di animali.

I due cuccioli, di razza meticcia, sono stati visitati da personale sanitario dell'ASL e microchippati: dopo l'affido temporaneo al direttore del centro commerciale, sono stati dati in adozione a una famiglia del posto. (ANSA).