Covid: in Campania aumenta tasso di positività, 3,31%

(ANSA) - NAPOLI, 11 AGO - Cresce, in Campania, l'indice di positività. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione nelle ultime 24 ore sono 552 i casi positivi al Covid su 16.659 test esaminati. Ieri il tasso di contagio era pari al 2,29%, oggi sale al 3.31%.

Una persona è deceduta nelle ultime 48 ore; 3 in precedenza ma sono stati registrati ieri. Negli ospedali, leggero calo nelle terapie intensive (ieri 16 posti letto occupati oggi 15), mentre continuano ad aumentare i ricoveri in degenza (ieri 270 posti occupati, oggi 284). (ANSA).