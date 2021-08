Alle Poste per aprire conto con documenti falsi, arrestato

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 11 AGO - Si presenta alle poste per aprire un conto corrente ma con documenti falsi e viene arrestato. Si tratta di un 46enne di San Giorgio a Cremano (Napoli) . L'uomo si è recato in un ufficio postale di corso Garibaldi a Portici (Napoli) con l'intenzione di aprire un conto corrente ma, quando ha presentato i documenti per avviare la pratica, ha attirato i sospetti del personale di Poste italiane che ha notato che la carta di identità e la sua tessera sanitaria erano di dubbia provenienza. A quel punto è partita la richiesta di aiuto al 112. Nell' ufficio postale sono giunti i Carabinieri della stazione locale che hanno accertato che i documenti con i quali il 46enne voleva aprire il conto corrente, erano falsi. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. (ANSA)