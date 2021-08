Vaccini: Open Day Pfizer alla Fagianeria di Capodimonte

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Tre nuovi open day Pfizer 'prima dose' alla Fagianeria nel Real Bosco di Capodimonte a Napoli: giovedì 12, giovedì 19 e lunedì 23 agosto 2021, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Gli open day prima dose sono aperti ai soli cittadini residenti a Napoli di tutte le fasce di età ed il vaccino previsto è del tipo a mRNA (Pfizer) con seconda dose prevista a 21 giorni. Prosegue dunque la campagna vaccinale da parte della Asl Napoli 1 Centro con l'obiettivo di offrire quante più occasioni possibili a chi deve ancora vaccinarsi contro il covid.

Terminata l'inoculazione del vaccino alla Fagianeria, i cittadini potranno effettuare il periodo di osservazione in una sala allestita con le riproduzioni dei principali capolavori presenti nel Museo: dalla Danae di Tiziano all'Antea di Parmigianino da Atalanta e Ippomene di Guido Reni alle Ipomee e boules de neige di Andrea Belvedere a Frisio a Santa Lucia di Eduardo Dalbono. Inoltre, tutti i vaccinati alla Fagianeria avranno diritto a un biglietto di ingresso ridotto al museo.

Dunque, l'occasione della vaccinazione alla Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte sarà anche lo spunto per immergersi nelle meraviglie dell'arte. Sarà possibile visitare, oltre alle collezioni, le mostre in corso: Napoli, Napoli: di lava, porcellana e musica (fino al 19 settembre 2021) allestita nelle sale dell'appartamento reale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità (fino al 19 settembre 2021), Diego Cibelli. L'arte del Danzare Assieme (fino al 19 settembre 2021), Raffaello a Capodimonte.

L'officina dell'artista (fino al 13 settembre 2021) e Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (fino al 22 agosto 2021) con il Cellaio e la Chiesa di Gennaro ridecorata dall'architetto e artista. Chiesa e Cellaio sono aperti nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 16. (ANSA).