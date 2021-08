Controlli Cc a Ischia, focus su regolarità locazioni

(ANSA) - NAPOLI, 08 AGO - I carabinieri della compagnia di Ischia hanno controllato 30 appartamenti nelle aree più turistiche dell'isola e identificato i 73 ospiti. Quattro le persone denunciate perché avevano fittato illecitamente la propria abitazione senza comunicare all'autorità di pubblica di sicurezza le generalità degli alloggiati.

un 66enne è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo con un tasso etilico molto alto e quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza. Un 30enne, invece, è stato denunciato per omissione di soccorso. A bordo della sua moto, lungo le strade di Casamicciola Terme, ha investito un secondo centauro allontanandosi senza prestare aiuto.

Arrestato un 45enne rumeno in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli. Dovrà scontare 8 mesi di arresto per guida sotto l'influenza di alcool, reato commesso nel settembre del 2013. E' ora nel carcere di Poggioreale.

Controlli anche in mare dove militari della motovedetta hanno denunciato due persone sorprese nelle acque di Forio - Area marina protetta - a praticare pesca subacquea. Sequestrati tre fucili armati con aste in acciaio e altri arnesi da sub.

Due le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. Grazie al fiuto dei cani del nucleo carabinieri cinofili di Sarno, sono stati individuati nel porto d'Ischia, appena sbarcati da un aliscafo, con alcune bustine di marijuana nelle tasche.