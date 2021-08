Covid: De Luca, vi prego non perdete la testa a Ferragosto

(ANSA) - NAPOLI, 06 AGO - "Vi prego di non perdere la testa a Ferragosto, vi prego di indossare la mascherina, vi prego di essere responsabili per i vostri figli e di capire che più siamo responsabili e prima finisce questo calvario". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

Ringrazia il personale medico sanitario, De Luca, "è ormai stremato". E ribadisce il suo invito a vaccinarsi: "Troppe ferie fanno male, dieci giorni bastano per tirare il fiato e fare l'ultimo tratto di questo cammino contro il Covid".

"Prendiamoci - aggiunge - queste due settimane dopo di che dovremo prendere misure importanti e credo sia sbagliato, come fa il Governo, prendere mezze misure che hanno come unico risultato prolungare all'infinito la stazione del Covid. Io non avrei dubbi su una decisione a livello nazionale: rendere obbligatoria la vaccinazione". (ANSA).