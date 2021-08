Da domani green pass anche per entrare al Museo Capodimonte

(ANSA) - NAPOLI, 05 AGO - Da domani anche per accedere al Museo di Capodimonte sarà necessario esibire il green pass in forma cartacea o digitale. Accanto alla certificazione verde covid, i visitatori dovranno mostrare anche un documento di riconoscimento e solo dopo questo step si potrà avere accesso alle collezioni e alle mostre in corso, visitabili con un unico biglietto di ingresso al prezzo di 10 euro. Le operazioni di verifica del Qr code sul proprio green pass in biglietteria richiedono pochi minuti e aggiungono ''tranquillità'' a un percorso di visita in piena sicurezza nel rispetto del protocollo anti-Covid che prevede già la misurazione della temperatura all'ingresso, obbligo di indossare la mascherina, il distanziamento fisico nelle sale e la presenza di gel igienizzanti lungo il percorso. Il personale dedicato utilizzerà esclusivamente l'app governativa "Verifica C-19" che rispetta la normativa sulla privacy. Accesso libero invece per passeggiare nel Real Bosco. Un modo - si sottolinea - ''semplice e sicuro'' per ammirare Warhol e Caravaggio, Masaccio e Bellini, Parmigianino e Tiziano e visitare le cinque mostre in corso: Raffaello a Capodimonte, l'officina dell'artista; Napoli. Di lava, porcellana e musica, Diego Cibelli; L'Arte del Danzare assieme, Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità e Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli, mostra che nei giorni di venerdì, sabato e domenica (dalle ore 10 alle ore 16 con ingresso gratuito) apre anche gli spazi dello storico Cellaio nel Real Bosco con le opere in ceramica dell'artista e la Chiesa di San Gennaro, da poco restituita al pubblico, con uno spettacolare intervento decorativo globale di Calatrava. I turisti e i napoletani potranno immergersi tra i grandi capolavori dell'arte e poi trovare riparo dalla calura estiva tra i viali del Giardino Tardo-Barocco o all'ombra degli alberi secolari del Giardino cino-inglese, tra il canforo secolare o le magnolie. (ANSA).