Covid: Campania; balzo incidenza, +2,5% in un giorno

(ANSA) - NAPOLI, 05 AGO - Aumenta di quasi 2,5 punti percentuali in 24 ore il tasso di incidenza del Covid in Campania, passando dal 6,30% di ieri all'8,76 del bollettino odierno dell'Unità di crisi. Il tasso di positività viene qui calcolato senza tenere conto dei risultati dei tamponi antigenici: quelli molecolari sono stati 7.642, con 670 nuovi contagi. Non si segnalano nuove vittime, mentre crescono sia i ricoveri in intensiva (13, +1) sia le degenze, giunte a quota 246 (+7). (ANSA).