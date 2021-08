In balia onde sul gommone, in sei messi in salvo a Miliscola

(ANSA) - PROCIDA, 01 AGO - Sei persone in difficoltà a bordo di un gommone sono state salvate stamane dalla Guardia Costiera di Procida nelle acque di Miliscola.

I sei si trovavano nelle acque antistanti il lido Tibidabo su un natante di circa 6 metri di lunghezza, in difficoltà per il mare reso molto mosso dal forte vento di scirocco; a seguito di una segnalazione telefonica, gli uomini della Capitaneria di porto, al comando del tenente di vascello Carapezza, sono intervenuti con le motovedette CP 711 e CP SAR 807 e dopo aver raggiunto il gommone ne hanno permesso il rientro a terra in sicurezza nel porto turistico di Capo Miseno, scongiurando anche eventuali rischi per l'ambiente marino. (ANSA).