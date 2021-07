Vendeva droga nel suo minimarket, scoperto e arrestato da Cc

(ANSA) - NAPOLI, 30 LUG - Un 47enne del Bangladesh, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Palma Campania dai Carabinieri della locale Stazione per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

I militari avevano notato movimenti anomali nel minimarket del 47enne a via Nuova Nola: perquisita l'attività commerciale, hanno rinvenuto e sequestrato 100 grammi di hashish, 46 pasticche della pericolosa droga sintetica 'Yaba', un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. La droga era nascosta sotto uno scaffale.

L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. (ANSA).