Metro' Napoli: stop a Dante dal 2 al 5 Agosto

(ANSA) - NAPOLI, 30 LUG - Per le attività preliminari all'apertura della nuova stazione Duomo della linea 1 della Metropolitana di Napoli. fissata per il 6 agosto da lunedì 2 fino a giovedì 5 Agosto il servizio passeggeri sarà limitato alla tratta parziale Piscinola - Dante.

Lo comunica ANM.

"A copertura delle fermate temporaneamente fuori servizio sarà potenziata la Linea bus sostitutiva 602", informa l' azienda.

.Per questa sera. 30 Luglio, è programmata la chiusura anticipata del servizio. Ultime corse da Piscinola alle ore 20.28 e da Garibaldi alle 20.54.

L' apertura della Stazione Duomo - i cui lavori cominciarono il 14 novembre 2001 - porterà a 19 il numero di fermate della Metropolitana di Napoli, su un percorso realizzato di 18 chilometri, al ritmo di 418 metri all' anno, dal dicembre 1976 ad oggi, L' ultima Stazione, quella di Municipio, era stata aperta nel 2015.

L' entrata in funzione della Stazione Duomo, però - come hanno osservato i sindacati, che hanno chiesto al Prefetto una riunione con l' Azienda, fissata per il 4 agosto, -porterà ad un ulteriore allungamento dei tempi di attesa per i passeggeri, che già ora arrivano fino a 30'.

I treni in servizio, normalmente sei, diminuiscono fino a quattro, ed anche a tre, nei frequenti casi di guasto.

Nessuna risposta è stata finora data da ANM sui tempi di entrata in esercizio dei cinque nuovi treni arrivati dalla Spagna, a partire dal gennaio 2020 e chiusi nel deposito di Piscinola.

(ANSA).