Giffoni: Giorgetti, realtà assolutamente incredibile

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 30 LUG - "È una realtà assolutamente incredibile, ho visto anche il documentario che testimonia la storia. Se devo riassumere in una parola direi 'stupore'. Nel senso che tutto quello che è potuto accadere qui in questo paese che è aperto al mondo è qualcosa d'incredibile.

Quindi stupore". Così il ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti parlando del Giffoni Film Festival, che lo ha visto tra gli ospiti in mattinata. (ANSA).