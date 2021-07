Capodichino: Wizz Air basa due nuovi aerei

(ANSA) - NAPOLI, 30 LUG - Wizz Air, compagnia low cost ungherese, porta a Capodichino due Airbus A321 ed inaugura la sesta base in Italia. Wizz Air assicura nuove rotte per Fuerteventura, Reykjavik e Tallinn.

L' apertura della nuova base a Napoli - annuncia la compagnia - creerà oltre 30 nuovi posti di lavoro diretti.

Sono 18 le nuove destinazioni lanciate da Wizzair , su un totale di 91 in 19 Paesi George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air Group, ha sottolineato che "con l' apertura della base di Napoli la compagnia vola con 19 aerei basati in Italia, e continuerà ad investire nel mercato raddoppiando la presenza nel prossimo triennio.. Portiamo a Napoli - hsa aggiounto - il nostro nuovissimo aereo sostenibile della famiglia A320neo per assicurarci le più basse emissioni e il minor inquinamento acustico. Le nostre misure di protezione rafforzate garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori.

Non vediamo l'ora di accogliere i passeggeri a bordo con un ottimo servizio e un sorriso, mentre ci sforziamo di diventare la compagnia aerea italiana più amata e attenta all'ambiente".

Per Roberto Barbieri, amministratore delegato di GESAC, "l' inaugurazione della base Wizz Air conferma l'attrattività del nostro territorio unita alla capacità di stringere accordi con partner strategici che puntano ad uno sviluppo sostenibile del traffico".

" Lo scalo di Napoli - ha aggiunto Barbieri -è l' unico in Italia ad ospitare in base i quattro principali vettori low cost europei ed incrementa l'offerta voli 2021 per un totale di 98 destinazioni, di cui 15 nazionali ed 83 internazionali" (ANSA).