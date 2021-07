Musei: il MANN ad agosto invita a visitare Napoli dell'arte

(ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - Scoprire Napoli con il biglietto del MANN: parte da domenica 1° agosto una nuova campagna di promozione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (dove sono in corso le mostre sui Gladiatori e Moebius) per la valorizzazione dei siti culturali cittadini del circuito Extramann. L'invito per cittadini e turisti è quello di conoscere e vivere anche in piena estate il patrimonio storico-artistico partenopeo: tutti i giorni di agosto due visitatori (il primo che acquisterà un biglietto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli alle ore 9 e, nella fascia pomeridiana alle 14), riceveranno in dono un voucher valido per accedere a uno di quindici siti Extramann aderenti.

Il voucher darà diritto ad un ingresso gratuito, da utilizzare sino al 15 settembre, nelle seguenti attrazioni cultural: Complesso Monumentale Sant'Anna dei Lombardi; Catacombe di Napoli/ San Gennaro e San Gaudioso; MAS/ Museo Arti Sanitarie e Farmacia Storica; Fondazione Arciconfraternita San Giuseppe dei Nudi; Museo Civico Gaetano Filangieri; Museo del Tesoro di San Gennaro; Complesso Museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco; Acquedotto Augusteo del Serino; Chiesa di Santa Luciella ai Librai; Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo- Complesso Museale dell'Arte della Seta; Necropoli Ellenistica; Fondazione Ente Ville Vesuviane.

Bicycle House offrirà al vincitore del voucher un tour di gruppo, Napulitanata un ingresso gratuito ad uno spettacolo, la Fondazione Pietà de' Turchini un posto per un concerto entro dicembre 2021.

Nel prossimo autunno, saranno promosse ulteriori iniziative per nuovi percorsi di visita Extramann, la rete di oltre 30 siti legati da scontistica al MANN, creata nell'ambito del progetto universitario Obvia, referente scientifico Daniela Savy (Federico II). (ANSA).