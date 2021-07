Campania: Pellegrino,mozione per valorizzare le radio libere

(ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - "Anche nella nostra regione quella delle Radio libere, è stata una importante stagione di libertà di pensiero. Celebre fu l'intervista a Papa Karol Wojtyla, che Tonino Luppino, giovane direttore di Radio Sapri, riuscì a realizzare nel 1979, dopo appena tre mesi di Pontificato, al termine di un'udienza generale". Lo dice il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva, che ha depositato una mozione in Consiglio Regionale della Campania.

"La mozione intende indicare la necessità che tutto lo straordinario lavoro in difesa della libertà di pensiero e di espressione venga riconosciuto - ha precisato il consigliere Pellegrino - ho ritenuto opportuno chiedere al Consiglio della Regione Campania che si promuovano iniziative tese alla valorizzazione delle Radio libere nella nostra regione oltre a istituire una data celebrativa che cada proprio il 28 luglio, data particolarmente importante per la radiofonia, in quanto si ricorda la storica sentenza della Corte Costituzionale di 45 anni fa che legittimò la possibilità di trasmissioni radiofoniche, liberalizzando l'etere, chiudendo la stagione del monopolio radiofonico". (ANSA).