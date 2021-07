Onlus :vacanze gratis a Procida per bambini con malattie rare

(ANSA) - NAPOLI, 27 LUG - Una casa vacanze sull' isola di Procida per permettere ai bambini affetti da malattie rare o iincurabili di trascorrere una vacanza con i propri familiari.

L' iniziativa è dell' "Associazione Mattia Fagnoni Onlus" di Napoli. La casa, battezzata "Matty Home", dal nome del piccolo Mattia Fagnoni, stroncato a 7 anni e mezzo da una malattia degenerativa del sistema nervoso, è stata presa in fitto con un contratto di cinque anni ed ha aperto ai primi di luglio. Finora ha ospitato cinque bambini accompagnati dai familiari. Alle famiglie, provenienti finora da Campania e Lazio, ma aperta a tutta Italia, viene assicurato anche il vitto, ed una piccola dotazione in denaro per fere fronte alle spese quotidiane. L' ospitalità è di 7/10 giorni, per consentire a più famiglie di avvicendarsi.

L' Onlus è finanziata con la vendita di sculture e dipinti donati da artisti di vari Paesi del mondo.

"Pensiamo di fare funzionare la 'Matty Home' tutto l' anno - dice Simona Marrazzo, che con il marito Francesco Fagnoni ha fondato la Onlus - per i bambini che risiedono vicino ai luoghi delle terapie è una possibilità per curarsi meglio. Per i più lontani e per i loro genitori, una opportunità per trascorrere un periodo di vacanza in un luogo tranquillo".

L' associazione "Mattia Fagnoni Onlus' sta cercando di creare rapporti di collaborazione con centri di riabilitazione e di cura presenti a Procida per consentire ai piccoli pazienti di poter svolgere qualche terapia anche durante la vacanza sull' isola. (ANSA).