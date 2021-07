A Cetara torna 'Social-Disco', discoteca della prevenzione

(ANSA) - SALERNO, 27 LUG - Si terrà a Cetara sabato sera, 31 luglio, la settima edizione della Social-Disco, l'evento promosso e organizzato dall'omonima associazione, con il patrocinio del Comune di Cetara e della Provincia di Salerno.

L'evento, nel corso degli anni, si è contraddistinto per il suo carattere alternativo, che punta a diffondere messaggi sociali volti alla sensibilizzazione del mondo giovanile.

Nel corso della serata di sabato, nell'area sottostante la Torre Vicereale, interverranno esponenti delle forze dell'ordine, istituzioni e rappresentanti del Terzo Settore, vicini ai temi sociali giovanili. Come nella formula della "discoteca della prevenzione", spazio a momenti coreografici, testimonianze, performance e - novità di quest'anno - il primo Premio 'Social-Disco' da assegnare a una personalità che si è contraddistinta per il suo impegno a favore dei giovani.

Le coreografie di ballo saranno curate dalla scuola 'Studio Danza' della Maestra Maria Cardamone. Tra gli ospiti, l'attrice Federica Di Lallo e il cantautore Antonino, vincitore di una delle scorse edizioni del talent show 'Amici' di Maria De Filippi.

Il presidente dell'associazione e direttore artistico, Maurizio Schettino, ha presentato oggi l'evento nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la Provincia di Salerno, assicurando che saranno rispettate le norme anti Covid.

