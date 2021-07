Whirlpool: manifestazione lavoratori nel porto di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 LUG - Circa cento lavoratori della Whirlpool di Napoli stanno manifestando nel porto di Napoli all'altezza degli imbarchi per le isole, mentre una barca con uno striscione li raggiunge dall'acqua. "Ennesimo atto dimostrativo dei lavoratori che non mollano - afferma Antonio Accurso, segretario generale aggiunto Uilm Campania - e che continueranno a manifestare con creatività e determinazione per fare ritirare i licenziamenti alla multinazionale. Il tempo stringe e il Governo che ha sbloccato i licenziamenti deve porre rimedio a questa situazione. Noi lotteremo fino ad una soluzione che ristabilisca la validità degli accordi siglati e una prospettiva industriale seria per i lavoratori".I lavoratori della Whirlpool di Napoli, dopo aver lasciato il Molo Beverello, hanno raggiunto il Maschio Angioino, monumento simbolo della città, dove, su una delle torri, hanno esposto lo striscione della Rsu, visibile da piazza Municipio. Con i circa venti lavoratori saliti sulla torre, anche l'assessore al lavoro del Comune di Napoli, Giovanni Pagano. (ANSA).