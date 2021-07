Tokyo: Tiro a volo; Skeet, Cassandro è sesto

(ANSA) - TOKYO, 26 LUG - Non è andata bene la finale dello Skeet uomini per il vicecampione del mondo Tammaro Cassandro.

L'azzurro, dopo i primi 20 piattelli, è risultato sesto e quindi è stato il primo a lasciare la gara. Cassandro è andato a sedersi vicino ai tecnici azzurri e ha pianto. Tokyo 2020 per lui si chiude con un sesto posto che non è certo ciò che si aspettava. (ANSA).