Tokyo: Tiro a volo; Cassandro in finale nello Skeet uomini

(ANSA) - TOKYO, 26 LUG - L'azzurro Tammaro Cassandro, vicecampione del mondo in carica, si è qualificato per la finale dello Skeet uomini di Tokyo 2020 con il miglior punteggio delle qualificazioni, 124/125. Alla pari con il tiratore di Capua c'è il francese Eric Delaunay, mentre il finlandese Eetu Kallioinen è terzo con 123.

Eliminato il campione olimpico di Rio, l'azzurro Gabriele Rossetti, che con 121 è rimasto fuori per un piattello dallo spareggio che stanno disputando altri sei specialisti per definire gli ultimi tre finalisti.

La finale dello Skeet uomini di Tokyo 2020 è in programma alle 15.50 ora locale, le 8.50 in Italia. Anche gli uomini, come le donne, in finale ripartiranno da zero, senza tener conto del punteggio delle qualificazioni. (ANSA).