Padula, Paw Patrol in sala pensando alle famiglie

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - E' "una grande occasione avere un titolo così importante da proporre in sala in un momento in cui speriamo di vedere la luce alla fine del tunnel. Vogliamo offrire un momento per le famiglie di stare insieme e ritrovare la gioia di condividere, per rliassarsi al cinema con un film che regali spensieratezza. Abbiamo rimandato più volte, speriamo sia la volta buona". Lo dice Cecilia Padula, Senior Director Kids South Hub, ViacomCBS, parlando con l'ANSA del debutto al cinema, il 23 settembre con Eagle Pictures, di Paw Patrol - Il film, secondo lungometraggio animato sui cagnolini avventurosi e coraggiosi fenomeno globale del piccolo schermo Le prime immagini hanno debuttato, con grande successo, a Giffoni. "Il festival è un esempio di quanto i bambini abbiano voglia di ritrovare la gioia di stare insieme a divertirsi - spiega - e noi siamo là proprio per fargli sentire vicini anche i loro idoli".

Al debutto inoltre i primi due episodi della terza stagione di Cavaliere per caso la nuova serie fantasy che ha debuttato a maggio su Super! (! (sul canale 47 del dtt e 625 di Sky) che si conferma primo canale Kids,. "E' una serie tv per un target di bambini abbastanza largo, dai 6 ai 13 anni possono guardarla insieme. E' una comedy. che resta il genere preferito dai bambini, ma anche un fantasy".

Fra le novità per la prossima stagione, una delle più attese è The Astronauts, che debutta su Nickelodeon dal 16 settembre ogni giovedì alle 20:00. Prodotta da Ron Howard, con protagonisti cinque bambini su un'astronave nello spazio che devono trovare il modo per tornare sulla Terra. Fra le novità poi Kamp Koral, prequel di Spongebob, ambientata durante l'infanzia della spugna più amata dei cartoon e dei suoi amici.

Torna Blue's Clues & You!, la serie prodotta da Nickelodeon e in onda su NickJr, con protagonista una vivace cagnolina blu animata- Arriveranno nuovi episodi di Paw Patrol e Baby Shark's Big Show", serie animata su NickJr, che racconta le storie della famiglia di Baby Shark: insieme a loro i bambini scopriranno quanto è importante l'amicizia, il lavoro di squadra, il rispetto e la gentilezza. (ANSA).