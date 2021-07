Camorra: sequestro beni per 20 mln a commercialista clan

(ANSA) - NAPOLI, 26 LUG - Beni per oltre 20 milioni di euro, riconducibili a un commercialista ritenuto vicino al clan camorristico dei Mallardo, sono finiti sotto sequestro tra Campania e Lazio. I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, stanno apponendo sigilli - tra le province di Napoli, Caserta, Frosinone e Latina - a un centinaio di beni tra fabbricati, terreni, quote societarie, autovetture, nonché numerosi rapporti finanziari. Il commercialista è Alfredo Aprovitola, condannato un anno fa dal tribunale di Napoli a sette anni di reclusione e attualmente in libertà. (ANSA).