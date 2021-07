Whirlpool: Letta, impegno del Pd per trovare soluzioni

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - "Il mio impegno in questo momento è a pressare al massimo perché la Whirlpool torni al tavolo e perché eventualmente si trovino soluzioni di reindustrializzazione che siano all'altezza della sfida che c'è.

Per questo ai lavoratori ho confermato l'impegno del Pd, e parlerò nelle prossime ore con il governo ai suoi massimi livelli su questa vicenda. So che il governo è impegnato ma noi vogliamo accompagnare a trovare soluzioni". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Napoli dopo un incontro con una delegazione dei lavoratori della Whirlpool.

"Non è possibile assolutamente che si affronti questa situazione senza che si arrivi a soluzioni nei tempi più rapidi possibili - ha aggiunto - insieme ci siamo presi questo impegno e nelle prossime ore metteremo tutto quello che possiamo per riuscire a dare al massimo questa pressione e arrivare a qualche soluzione". (ANSA).