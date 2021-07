Ferito a colpi di pistola 55 enne a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - Un uomo di 55 anni, Francesco Divano, è stato ferito a colpi di arma da fuoco in circostanze non ancora chiarite prima delle 17.

Divano, che abita nel quartiere Pianura, ed è stato denunciato in passato, è stato portato all' Ospedale San Paolo da persone non identificate.

Il 55 anni è stato raggiunto da più proiettili, ma ad una prima valutazione dei medici non sarebbe in pericolo di vita, Sul ferimento indagano i Carabinieri. (ANSA).